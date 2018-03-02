Войска Асада атакуют Восточную Гуту вопреки перемирию

Сирийская армия уже захватила несколько деревень в Восточной Гуте, игнорируя резолюцию Совбеза ООН и гуманитарные паузы, заявленные Путиным

Несмотря на введенные Россией ежедневные гуманитарные паузы, сирийские правительственные войска продвигаются вглубь пригорода Дамаска Восточной Гуты, предает Deutsche Welle.

По сведениям "Сирийского наблюдательного совета по правам человека" (SOHR), армия президента Сирии Башара Асада уже захватила несколько деревень. Об этом правозащитная организация, штаб-квартира которой находится в Лондоне, сообщила в пятницу, 2 марта.

Как заявил детский фонд ООН UNICEF, правительство Сирии, возможно, 4 марта впустит в Думу - один из районов Восточной Гуты колонну с медикаментами и продовольствием для 180 тысяч человек. Между тем договоренности с режимом Асада о дальнейших поставках гуманитарной помощи еще для 200 тысяч жителей пригорода Дамаска и об эвакуации порядка тысячи человек в тяжелом состоянии достичь не удалось, подчеркнул представитель фонда 2 марта. По данным UNISEF, число крайне истощенных детей в Восточной Гуте за полгода выросло в десять раз.

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Помимо этого, сирийский режим должен быть привлечен к ответственности за продолжающееся ухудшение гуманитарной обстановки в регионе. Это касается как применения химического оружия режимом Асада, так и нападениями его войск на мирных жителей и блокады, препятствующей доставке гуманитарной помощи.

Министр обороны России заявил о введении ежедневной пятичасовой гуманитарной паузы в осажденной сирийскими войсками Восточной Гуте 26 февраля.

Тема дня: Восточная Гута: зачем убивают детей

Пригород Дамаска Восточная Гута находится под осадой сирийской армии с 2013 года. За последнюю неделю этот район подвергался, вероятно, самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии, продолжающейся уже семь лет. По данным правозащитников, только за одну неделю февраля в Восточной Гуте погибли более 500 мирных жителей, в том числе 120 детей, свыше 2400 гражданских лиц получили ранения.

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24 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию о временном прекращении огня в Сирии на срок в 30 дней для доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых, нуждающихся в медицинской помощи. "Восточная Гута не может ждать, настало время прекратить этот кромешный ад", - заявил генсек ООН Антониу Гутерреш на открытии 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

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