ИГ планирует в США теракт с применением химоружия - экс-глава ЦРУ

Террористы Исламского государства (ИГ) планируют теракт на территории США с использованием химического оружия. Об этом свидетельствуют данные американской разведки, заявил бывший директор Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл в эфире телеканала CBS .

По его словам, в Вашингтоне не исключают, что боевики намерены применить ядовитый газ хлор или другое оружие массового уничтожения и американские власти должны серьезно относиться к этой угрозе.

"Исламское государство на протяжении долгого времени заявляли о том, что собирается заполучить оружие массового уничтожения и применить его. Между прочим, им удалось разработать такое оружие в Ираке и Сирии и использовать его в бою", - отметил Морелл.

Также сказано, что бывший глава ЦРУ уверен в том, что за потенциальной атакой могут стоят последователи исламистов из числа американских граждан.

"Я думаю о том, что мы должны опасаться домашних террористов. Эти вещества тяжело транспортировать и перевезти их через границу. Мне кажется, террористы просто прислали рецепт сюда, чтобы их последователи уже на месте изготовили взрывчатку", - предположил бывший руководитель ЦРУ.