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Пучдемон хочет возглавить правительство Каталонии в изгнании

03.03.2018 01:42
Днем ранее он заявил, что не будет участвовать в выборах главы Каталонии
Пучдемон хочет возглавить правительство Каталонии в изгнании
Карлес Пучдемон (фото - Getty Images)

Отстраненный властями Испании бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон намерен возглавить правительство региона в изгнании и продолжить борьбу за независимость, не возвращаясь из Бельгии. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

"Это будет похоже на правительство в изгнании. Это не в тени. Мы предпочитаем работать в свободном пространстве без угроз или опасений. Он должен действовать без проблем с испанским правосудием или полицией. Это кабинет или правительство, которые должны представлять нашу политическую реальность", - заявил Пучдемон.

"Это похоже на правительство в изгнании", - сказал Пучдемон. "Это не в тени. Мы предпочитаем работать в свободном пространстве без угроз или опасений. Он должен действовать без проблем с испанским правосудием и полицией. Это кабинет или правительство, который должен представлять нашу политическую реальность", - заявил он.

По его словам, в "Совете Республики" должны быть представлены интересы каталонцев от местных общин до гражданского общества.

Также он сказал, что победа сепаратистских партий в последних декабрьских выборах дала ему необходимую легитимность.

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Днем ранее, 2 марта, отстраненный глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался участвовать в выборах президента региона в качестве кандидата и призвал поддержать другого сторонника независимости Каталонии Жорди Санчеса, который в данный момент находится в тюремном заключении по обвинению в мятеже.

Ключевые сепаратистские партии Каталонии договорились о переизбрании беглого Карлеса Пучдемона главой правительства региона в конце января 2018 года. Сейчас он находится в Бельгии, если же он вернется в Испанию, его арестуют по обвинению в сепаратизме.

21 декабря 2017 года на досрочных парламентских выборах в Каталонии большинство голосов получили партии, которые выступают за отделение региона от Испании.

22 декабря испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что готов к переговорам только с победителем на выборах в Каталонии, но не со смещенным Пучдемоном.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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