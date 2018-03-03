Пучдемон хочет возглавить правительство Каталонии в изгнании

Днем ранее он заявил, что не будет участвовать в выборах главы Каталонии

Отстраненный властями Испании бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон намерен возглавить правительство региона в изгнании и продолжить борьбу за независимость, не возвращаясь из Бельгии. Об этом он заявил в интервью The Guardian.



"Это будет похоже на правительство в изгнании. Это не в тени. Мы предпочитаем работать в свободном пространстве без угроз или опасений. Он должен действовать без проблем с испанским правосудием или полицией. Это кабинет или правительство, которые должны представлять нашу политическую реальность", - заявил Пучдемон.



"Это похоже на правительство в изгнании", - сказал Пучдемон. "Это не в тени. Мы предпочитаем работать в свободном пространстве без угроз или опасений. Он должен действовать без проблем с испанским правосудием и полицией. Это кабинет или правительство, который должен представлять нашу политическую реальность", - заявил он.



По его словам, в "Совете Республики" должны быть представлены интересы каталонцев от местных общин до гражданского общества.



Также он сказал, что победа сепаратистских партий в последних декабрьских выборах дала ему необходимую легитимность.



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