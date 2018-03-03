Пучдемон хочет возглавить правительство Каталонии в изгнании
Отстраненный властями Испании бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон намерен возглавить правительство региона в изгнании и продолжить борьбу за независимость, не возвращаясь из Бельгии. Об этом он заявил в интервью The Guardian.
"Это будет похоже на правительство в изгнании. Это не в тени. Мы предпочитаем работать в свободном пространстве без угроз или опасений. Он должен действовать без проблем с испанским правосудием или полицией. Это кабинет или правительство, которые должны представлять нашу политическую реальность", - заявил Пучдемон.
"Это похоже на правительство в изгнании", - сказал Пучдемон. "Это не в тени. Мы предпочитаем работать в свободном пространстве без угроз или опасений. Он должен действовать без проблем с испанским правосудием и полицией. Это кабинет или правительство, который должен представлять нашу политическую реальность", - заявил он.
По его словам, в "Совете Республики" должны быть представлены интересы каталонцев от местных общин до гражданского общества.
Также он сказал, что победа сепаратистских партий в последних декабрьских выборах дала ему необходимую легитимность.
Смотрите также: Зачем Каталония добивается независимости
Днем ранее, 2 марта, отстраненный глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался участвовать в выборах президента региона в качестве кандидата и призвал поддержать другого сторонника независимости Каталонии Жорди Санчеса, который в данный момент находится в тюремном заключении по обвинению в мятеже.
Ключевые сепаратистские партии Каталонии договорились о переизбрании беглого Карлеса Пучдемона главой правительства региона в конце января 2018 года. Сейчас он находится в Бельгии, если же он вернется в Испанию, его арестуют по обвинению в сепаратизме.
21 декабря 2017 года на досрочных парламентских выборах в Каталонии большинство голосов получили партии, которые выступают за отделение региона от Испании.
22 декабря испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что готов к переговорам только с победителем на выборах в Каталонии, но не со смещенным Пучдемоном.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:44
-
вчера
17:18
-
вчера
18:01
-
вчера
18:10
-
вчера
18:08
Новости партнеров
- 133560
- 45256
- 38928
- 28746
- 26092