Минобороны РФ опасается, что США "окольцуют" Россию системами ПРО

В РФ озадачены тем, что американские антиракеты могут "существенно снизить потенциал ядерного сдерживания России"

В Министерстве обороны РФ заявили об опасении, что США развернут в общей сложности 400 ракет глобальной системы ПРО у российских границ. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил в эфире телеканала Россия24.



"Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны", - заявил представитель российского оборонного ведомства.



Он высказал опасение, что на территории США уже созданы районы противоракетной обороны в Калифорнии и на Аляске, а также системы ПРО есть в Румынии, странах Балтии и вот-вот появятся в Польше.



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"Подключатся к этому кольцу и будут вовлечены районы противоракетной обороны в Корее и Японии. И это в общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России", - отметил Фомин.



Также он заявил, что США создали в Европе тыловые запасы для дополнительного развертывания группировки до 300 тысяч военных.



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Замминистра Минобороны РФ озадачен тем, что, по его словам, США перебрасывают войска в Европу, а также "создают запасы вооружения, военной техники, специальной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества".



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1 марта 2018 года Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил, что в ответ на развитие США системы противоракетной обороны Россия примет на вооружение новые ядерные ракеты.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трампуже выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера о разработке новых видов ядерного вооружения.

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