Стрельба в университете Мичигана: подозреваемый задержан

По данным полиции, задержанный, устроивший стрельбу в кампусе Центрального университета штата Мичиган, - 19-летний темнокожий молодой человек

В США полицейские задержали Джеймса Эрика Дэвиса, 19-летнего темнокожего молодого человека, которого подозревают в стрельбе в кампусе Центрального университета штата Мичиган. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения в Twitter.

"Подозреваемый в инциденте, произошедшем в кампусе ЦМУ, теперь находится под стражей", - говорится в сообщении.

Его заметил мужчина в северной части кампуса вскоре после полуночи и сообщил полиции. Сотрудники правоохранительных органов смогли определить местоположение подозреваемого.

Ранее вчера сообщалось, что на территории Центрального мичиганского университета в городе Маунт-Плезант произошла стрельба, погибли два человека.

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