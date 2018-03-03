Стрельба в университете Мичигана: подозреваемый задержан
В США полицейские задержали Джеймса Эрика Дэвиса, 19-летнего темнокожего молодого человека, которого подозревают в стрельбе в кампусе Центрального университета штата Мичиган. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения в Twitter.
"Подозреваемый в инциденте, произошедшем в кампусе ЦМУ, теперь находится под стражей", - говорится в сообщении.
Его заметил мужчина в северной части кампуса вскоре после полуночи и сообщил полиции. Сотрудники правоохранительных органов смогли определить местоположение подозреваемого.
Ранее вчера сообщалось, что на территории Центрального мичиганского университета в городе Маунт-Плезант произошла стрельба, погибли два человека.
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