Мужчина выстрелил в себя у Белого дома в Вашингтоне
В Вашингтоне у здания Белого дома мужчина выстрелил в себя. Пока неизвестно, остался ли он жив.
Первой об инциденте сообщила Секретная служба США в Twitter.
"Срочно. Персонал Секретной службы реагирует на инцидент, связанный с лицом, которое, по сообщениям, получило ранение от выстрела в себя в районе северного ограждения Белого дома", - сказано в сообщении.
В Секретной службе уточнили, что других пострадавших в результате инцидента нет.
Пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома перекрыто.
Раненому мужчине оказывают помощь медики.
Reuters сообщает, что пресс-секретарь полиции округа Колумбия отказался от комментариев.
Позже в полиции прокомментировали происшествие: "Мы расследуем сообщения о том, что он выстрелил в себя". Но, отмечает издание, это не было четко установлено.
По информации агентства, президент США Дональд Трамп в это время находится во Флориде.
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