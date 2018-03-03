Мужчина выстрелил в себя у Белого дома в Вашингтоне

Пока неизвестно, остался ли он жив

В Вашингтоне у здания Белого дома мужчина выстрелил в себя. Пока неизвестно, остался ли он жив.

Первой об инциденте сообщила Секретная служба США в Twitter.

"Срочно. Персонал Секретной службы реагирует на инцидент, связанный с лицом, которое, по сообщениям, получило ранение от выстрела в себя в районе северного ограждения Белого дома", - сказано в сообщении.

В Секретной службе уточнили, что других пострадавших в результате инцидента нет.

Пешеходное и автомобильное движение вокруг Белого дома перекрыто.

Раненому мужчине оказывают помощь медики.

Reuters сообщает, что пресс-секретарь полиции округа Колумбия отказался от комментариев.

Позже в полиции прокомментировали происшествие: "Мы расследуем сообщения о том, что он выстрелил в себя". Но, отмечает издание, это не было четко установлено.

По информации агентства, президент США Дональд Трамп в это время находится во Флориде.

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