Шторм в США: погибли 5 человек, без электричества 1,6 млн домов

Из-за шторма авиакомпании отменили более 2800 рейсов

На Атлантическое побережье США обрушился шторм ураганной силы - дождь, снег и сильный порывистый ветер. Погибли 5 человек, без электричества остались более 1,6 млн частных домов и других зданий, сообщает Голос Америки.

Согласно сообщению, среди жертв стихии - 6-летний ребенок в штате Вирджиния и 11-летний подросток в штате Нью-Йорк.

Из-за шторма авиакомпании отменили более 2800 рейсов, преимущественно в районе Нью-Йорка.

В Вашингтоне в пятницу были закрыты федеральные учреждения. Приостановлено железнодорожное сообщение между Бостоном и Вашингтоном.

Сила ветра превышала 80 км\час, порывы достигали скорости 145 км\час, сообщает издание.

В Бостоне прибрежные улицы оказались затопленными.

Губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер призвал Национальную гвардию оказать помощь жителям пострадавших районов.

26 февраля в Соединенных Штатах по меньшей мере четыре человека погибли по время торнадо.

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