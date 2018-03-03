Шторм в США: погибли 5 человек, без электричества 1,6 млн домов
На Атлантическое побережье США обрушился шторм ураганной силы - дождь, снег и сильный порывистый ветер. Погибли 5 человек, без электричества остались более 1,6 млн частных домов и других зданий, сообщает Голос Америки.
Согласно сообщению, среди жертв стихии - 6-летний ребенок в штате Вирджиния и 11-летний подросток в штате Нью-Йорк.
Из-за шторма авиакомпании отменили более 2800 рейсов, преимущественно в районе Нью-Йорка.
В Вашингтоне в пятницу были закрыты федеральные учреждения. Приостановлено железнодорожное сообщение между Бостоном и Вашингтоном.
Сила ветра превышала 80 км\час, порывы достигали скорости 145 км\час, сообщает издание.
В Бостоне прибрежные улицы оказались затопленными.
Губернатор штата Массачусетс Чарли Бейкер призвал Национальную гвардию оказать помощь жителям пострадавших районов.
26 февраля в Соединенных Штатах по меньшей мере четыре человека погибли по время торнадо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:34
-
вчера
17:31
-
02.03.18
18:01
-
вчера
08:00
-
вчера
15:41
Новости партнеров
- 48746
- 48597
- 30837
- 29926
- 29207