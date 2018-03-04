В Италии проходят парламентские выборы

Глава Еврокомиссии предупредил, что нужно готовиться к "худшему сценарию" в Италии: парламенту, который будет не способен принимать решения

В Италии сегодня, 4 марта, начались выборы в парламент. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Итальянцам предстоит определить 945 народных избранников: 630 депутатов и 315 сенаторов.

"Италия, согласно опросам общественного мнения, стоит на пороге сокрушительной победы популистов - как левых, так и правых. Больше всего голосов - около 30% - по итогам парламентских выборов получит использующее скорее левые лозунги протестное движение "Пять звезд"", - отмечается в сообщении.

"Пять звезд" позиционирует себя в качестве движения, выступающего против истеблишмента. Его лидеры обещают социальные льготы, скептически относятся к ЕС и критически рассматривают прием Италией беженцев и мигрантов.

Кандидат на пост премьера от "Пяти звезд" называет правых популистов из "Лиги Севера" и их лидера Маттео Сальвини, известного резкими высказываниями в адрес эмигрантов, самыми главными противниками на этих выборах.

Сальвини с лозунгом "Италия в первую очередь" заключил союз с консерваторами из Forza Italia ("Вперед, Италия") Сильвио Берлускони и с национал-консервативной партией "Братья Италии".

Ожидается, что этот блок правых популистов и национал-консерваторов станет самой сильной фракцией в новом парламенте, социологи ему отдают 38 % голосов.

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Третий и, судя по всему, самый малочисленный лагерь (22%) - социал-демократы, которые входят в нынешнюю правящую коалицию.

"Для бывшего премьер-министра Италии 81-летнего Сильвио Берлускони эти выборы могут стать триумфальным возвращением. Берлускони больше не может занимать политические посты, поскольку был осужден за налоговое мошенничество. Тем не менее он контролирует блок правопопулистских и консервативных партий, который возглавляет его Forza Italia", - отмечается в сообщении.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил, что нужно готовиться к "худшему сценарию" в Италии, то есть к парламенту, который будет не способен принимать решения.

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