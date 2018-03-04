Турция атаковала лояльные Асаду силы в Африне: есть погибшие
Турецкая авиация нанесла удары по лояльным режиму сирийского диктатора Башара Асада силам, которые поддерживают курдских ополченцев в анклаве Африн, граничащем с Турцией. В результате атаки погибли по меньшей мере 36 проасадовских бойцов, сообщает AFP со ссылкой на данные наблюдателей.
В возглавляемом курдами альянсе Сирийских демократических сил (СДС) заявили, что турки нанесли удары по позициям проправительственных войск. Однако число погибших вследствие атаки в СДС не озвучили.
По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, авиаудары в районе Кафр-Янны стали третьей подобной атакой на силы союзников Асада в граничащем с Турцией анклаве менее чем за 48 часов.
Как утверждают наблюдатели, после захвата района Раджу на северо-западе Африна силы Турции и сирийской оппозиции контролируют более 20% анклава. Также координируемые Анкарой войска захватили стратегическую гору на северо-востоке Африна, заявил представитель командования турецкой операции "Оливковая ветвь".
Район Африн на карте региона
Центр мониторинга заявляет, что с начала операции от турецких бомбардировок погибли более 140 гражданских. Однако Анкара эти обвинения отрицает и утверждает, что проявляет "максимальную осторожность", чтобы избежать жертв среди мирных сирийцев.
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20 января 2018 года турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), базирующихся в районе Африн на северо-западе Сирии. Анкара считает YPG сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.
В феврале режим Асада и сирийские курды договорились, что правительственная армия войдет в Африн и поможет противостоять наступлению Турции.
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