Коалиции быть: в ФРГ социал-демократы поддержали союз с Меркель

Более 60% рядовых членов СДПГ в почтовом голосовании высказались в поддержку большой коалиции с блоком ХДС/ХСС

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) большинством голосов поддержала формирование так называемой большой коалиции с блоком ХДС/ХСС федерального канцлера Ангелы Меркель. Об этом социал-демократы сообщили сегодня на пресс-конференции в Берлине, подводя итоги почти двухнедельного почтового голосования, передает DW.

За политический союз во главе с Меркель высказались 66,02% рядовых членов СДПГ. Всего в голосовании приняли участие почти 380 тысяч социал-демократов.

В настоящее время СДПГ насчитывает более 463 тысяч членов. Все они могли участвовать в голосовании по почте, которое началось 20 февраля 2018-го и завершилось 2 марта.

Решение СДПГ означает, что в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции, отмечает информагентство.

Согласно коалиционному договору, текст которого был согласован в начале февраля, ХДС и социал-демократы получат в новом правительстве по шесть министерских портфелей. Еще три министерства возглавят представители ХСС.

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При этом СДПГ получит ряд ключевых министерств, таких как МИД, Министерство труда и соцобеспечения и Министерство финансов.

В феврале 2018 года немецкие СМИ опубликовали текст коалиционного соглашения ХДС/ХСС и СДПГ, в котором говорилось, что прекращение огня в Донбассе и вывод российской военной техники и войск из ОРДЛО должна обеспечить миротворческая миссия ООН.

Парламентские выборы в Германии состоялись 24 сентября 2017 года.

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