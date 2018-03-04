Европарламент будет расследовать убийство журналиста в Словакии

После резонансного убийства журналиста Яна Куцияка Европарламент направляет в Словакию свою делегацию

Европарламент собирается на следующей неделе отправить в Словакию делегацию для расследования обстоятельств убийства словацкого журналиста Яна Куцияка. Об этом сегодня заявила председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Грэсле, сообщает Deutsche Welle.

В Брюсселе неоднократно заявляли, что не собираются оставить убийство журналиста без внимания. В частности, еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер сообщил, что в Брюсселе намерены инициировать свое расследование финансовых потоков, о которых писал убитый.

"Смерть журналиста может привести к развалу правительственной коалиции. Входящая в нее партия "Мост" собирается провести консультации по выходу из правительства в связи с отказом министра внутренних дел Роберта Калиняка выйти в отставку. "Мост" требует отставки политика", - отмечается в сообщении.

26 февраля 2018 года в Словакии убили журналиста-расследователя - 27-летнего Яна Кучака. Ведущие словацкие СМИ в среду в полночь опубликовали последнее незавершенное расследование Кучака.

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