В Польше подали первый иск по скандальному историческому закону

Так называемая Польская лига против диффамации подала иск к аргентинской газете за "действие, направленное на нанесение вреда польскому народу"

Аргентинская газета Pagina 12 стала объектом первого судебного иска, поданного на основании скандальных поправок к польскому закону об Институте нацпамяти, которые предусматривают уголовную ответственность за обвинение поляков в причастности к преступлениям нацистской Германии. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Иск к веб-сайту издания подала близкая к польскому правительству организация Польская лига против диффамации (RDI).

Как утверждает истец, газета использовала фото бойцов польского антикоммунистического сопротивления, действовавшего после Второй мировой войны, в статье о погроме в польской деревне Едвабне в 1941 году, когда более 300 евреев погибли от рук поляков.

В своем иске RDI обвиняет издание и его журналиста Федерико Павловского в "действии, направленном на нанесение вреда польскому народу и хорошей репутации польских солдат".

Иск был подан в пятницу, 2 марта - на следующий день после того, как поправки к закону об ИНП вступили в силу.

Читайте также: Польская оппозиция против упоминания украинцев в законе об ИНП

В феврале 2018 года польские политики заявляли, что после вступления в силу обновленного закона об Институте нацпамяти преследований тех, кто подпадает под его статьи, пока не будет.

Скандальные поправки были одобрены Сеймом и Сенатом Польши 26 января и 1 февраля 2018-го соответственно, а 6 февраля их подписал президент страны Анджей Дуда. Одновременно с этим глава польского государства направил закон в Конституционный суд для проверки на соответствие Основному закону.

Изменения в законе об ИНП спровоцировали спор между Польшей и Израилем - последний обвинил Варшаву чуть ли не в отрицании Холокоста этим документом. Также законодательные изменения вызвали напряженность в украинско-польских отношениях из-за предусмотренной ими ответственности за "отрицание преступлений украинских националистов".

Читайте также: Закон Польши о "бандеризме" в силе: СМИ пишут об ультиматуме США

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.