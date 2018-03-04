Сирийские войска захватили часть Восточной Гуты

За последние две недели в Восточной Гуте погибли более 640 мирных жителей, в том числе 150 детей

Войска сирийского диктатора Башара Асада усилили авиаудары, обстрелы позиций "оппозиционных сил", в связи с чем контролируют 10% осажденного района Восточная Гута. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По словам главы центра Рами Абдель Рахмана, атаки на позиции повстанцев стали более интенсивными, начиная с 1 марта.

По данным правозащитников, в результате атак поддерживаемых Россией сирийских правительственных войск в районе Восточная Гута, начиная с 18 февраля, погибли более 640 мирных жителей, в том числе более 150 детей.

В районе находятся около 400 тысяч людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

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24 февраля 2018 года Совет безопасности ООН принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии.

26 февраля президент России Владимир Путин объявил гуманитарную паузу в Восточной Гуте. Однако СМИ сообщают, что бомбардировки этого района, расположенного вблизи сирийской столицы Дамаска, продолжаются.

Сирийский анклав Восточная Гута - последний крупный район возле сирийской столицы Дамаска, который удерживают повстанцы.

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