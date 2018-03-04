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В Польше произошел взрыв в жилом доме: 4 погибли, 24 ранены

04.03.2018 18:53
По предварительной информации, взорвался бытовой газ
В Польше произошел взрыв в жилом доме: 4 погибли, 24 ранены
Фото: PAP/Jakub Kaczmarczyk

В Познани (Польша) произошел взрыв бытового газа в жилом доме, в результате чего погибли четыре человека, еще 24 получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь воеводы Великопольского воеводства Томаш Стубб, передает Польское Радио.

По предварительной информации, в многоквартирном доме взорвался бытовой газ. Взрыв произошел в воскресенье в 8:00.

В результате взрыва разрушены три из четырех этажей. Сразу стало известно о трех погибших, однако позже количество жертв увеличилось до четырех. Как сообщает tvn24.pl, среди раненных трое детей.

Спасатели отмечают, что под завалами могут быть еще люди. Поисковые работы затруднены, поскольку дом, в котором было 19 квартир, почти полностью разрушился.

Фото: PAP/Jakub Kaczmarczyk

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ЛIГАБiзнесIнформ
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