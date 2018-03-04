В Польше произошел взрыв в жилом доме: 4 погибли, 24 ранены

По предварительной информации, взорвался бытовой газ

В Познани (Польша) произошел взрыв бытового газа в жилом доме, в результате чего погибли четыре человека, еще 24 получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь воеводы Великопольского воеводства Томаш Стубб, передает Польское Радио.

По предварительной информации, в многоквартирном доме взорвался бытовой газ. Взрыв произошел в воскресенье в 8:00.