В Польше произошел взрыв в жилом доме: 4 погибли, 24 ранены
В Познани (Польша) произошел взрыв бытового газа в жилом доме, в результате чего погибли четыре человека, еще 24 получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь воеводы Великопольского воеводства Томаш Стубб, передает Польское Радио.
По предварительной информации, в многоквартирном доме взорвался бытовой газ. Взрыв произошел в воскресенье в 8:00.
В результате взрыва разрушены три из четырех этажей. Сразу стало известно о трех погибших, однако позже количество жертв увеличилось до четырех. Как сообщает tvn24.pl, среди раненных трое детей.
Спасатели отмечают, что под завалами могут быть еще люди. Поисковые работы затруднены, поскольку дом, в котором было 19 квартир, почти полностью разрушился.
Фото: PAP/Jakub Kaczmarczyk
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
03.03.18
17:34
-
03.03.18
17:31
-
02.03.18
18:01
-
03.03.18
08:00
-
03.03.18
15:41
Новости партнеров
- 101602
- 82566
- 53117
- 52391
- 37099