Путин открестился от россиян, обвиняемых во влиянии на выборы США

Российский президент, однако, отверг возможность их экстрадиции в США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвиненные во вмешательстве в американские выборы в 2016 году граждане России, действовали не от имени российских властей и неизвестно, кто за ними стоит, однако экстрадированы в США они не будут. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC , фрагмент которого вышел в эфир в воскресенье.

"Я знаю, что они не представляют государство или российские власти, а что именно они сделали, я понятия не имею и не знаю, кто за ними стоит. Даже если они что-то сделали, то пусть наши американские коллеги не просто рассказывают об этом в прессе, а предоставят конкретные материалы, подробности и данные. Мы рассмотрим их и будем обсуждать", - сказал он.



Также российский президент отверг возможность экстрадиции обвиненных россиян.



"Никогда. Россия не экстрадирует своих граждан, как и США", - отметил он.