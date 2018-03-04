Асад заявил, что будет атаковать Восточную Гуту вопреки перемирию

Сирийский диктатор Башар Асад заявил, что союзные войска режима продолжат наступление на Восточную Гуту в пригороде Дамаска, несмотря на протесты мирового сообщества и резолюцию ООН о прекращении огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трансляцию по государственному телеканалу в Сирии.

"Нет никакого противоречия между объявленным перемирием и данной военной операцией. Весь прогресс, которого добилась сирийская армия в Гуте за последние два дня, был достигнут уже при действии режима прекращения огня", - заявил он.



Также сказано, что один из военных командиров сказал, что союзным войскам Асада необходимо продвинуться еще на несколько километров, чтобы "разбить анклав на две части".



Отмечается, что военные захватили четверть территории Восточной Гуты.



По словам Асада, военная операция против сирийской оппозиции не должна прекращаться. Однако, уточнил он, должны соблюдаться установленные совместно так называемые гуманитарные паузы для выхода из Восточной Гуты мирных жителей, которые он установил совместно с РФ.



Восточная Гута находится под осадой сирийской армии с 2013 года. В последние две недели этот район подвергался, вероятно, самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии, продолжающейся уже семь лет. За последние две недели в Восточной Гуте в результате атак режима Асада погибли более 640 мирных жителей, в том числе 150 детей

26 февраля президент России Владимир Путин объявил гуманитарную паузу в Восточной Гуте, но сирийские правительственные войска продолжают продвижение.

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