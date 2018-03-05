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Россия проводила в Сирии по 20 боевых вылетов в день - США

05.03.2018 04:32
Белый дом заявил, что российская авиация продолжает работать в районе Восточной Гуты, а с 24 по 28 ферваля ежедневно проводила минимум по 20 вылетов
Россия проводила в Сирии по 20 боевых вылетов в день - США
Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим (фото - скриншот видео)

Российские военные самолеты продолжают совершать боевые вылеты в районе Дамаска и Восточной Гуты, несмотря на резолюцию Совбеза ООН о перемирии. Об этом говорится в заявлении Белого дома. 

В период с 24 по 28 февраля российские самолеты проводили по меньше мере по 20 боевых вылетов ежедневно с аэродрома Хмеймим.

"Это та же комбинация лжи и неизбирательной силы, которую Россия и сирийский режим использовали, чтобы изолировать и уничтожить Алеппо в 2016 году, где были убиты тысячи людей", - говорится в заявлении.

Башар Асад заявил, что союзные войска режима продолжат наступление на Восточную Гуту в пригороде Дамаска, несмотря на резолюцию ООН о прекращении огня. 

Восточная Гута находится под осадой сирийской армии с 2013 года. В последние две недели этот район подвергался, вероятно, самым массированным бомбардировкам за все время войны в Сирии, продолжающейся уже семь лет. За последние две недели в Восточной Гуте погибли более 640 мирных жителей, в том числе 150 детей.

Дональд Трамп и Тереза Мэй назвали РФ и режим Асада ответственными за гуманитарную катастрофу в регионе. 

Читайте также: Тема дня. Восточная Гута: зачем убивают детей 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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