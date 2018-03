Асадиты не разрешили ООН передать в Гуту лекарства и оборудование

Сегодня, 5 марта, на территорию Восточной Гуты в пригороде сирийской столицы начали прибывать фуры с гуманитарным грузом ООН для проживающих в этом оппозиционном анклаве людей. При этом, как отмечает агентство Reuters со ссылкой на своего корреспондента на месте, в грузовиках нет жизненно необходимых медикаментов и оборудования.

В машинах - продукты на 27,5 тысяч человек, хотя первоначально в ООН хотели обеспечить едой почти в три раза больше людей. Как пообещали Организации в правительстве Сирии, остальные продукты позволят привезти вторым конвоем 8 марта.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что силовики режима сирийского диктатора Башара Асада изъяли большую часть медицинского груза, не дав довезти до 400-тысячного анклава хирургические инструменты, инсулин, аппараты для диализа и другое оборудование с лекарствами.

We are on the move towards #EasternGhouta. 46-truck convoy of @ICRC_sy @SYRedCrescent and @UN just arrived in Wafideen camp. Feels like racing with tim pic.twitter.com/rwjxtHuReq