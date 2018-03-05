Асадиты не разрешили ООН передать в Гуту лекарства и оборудование

Сирийский оппозиционный анклав, который штурмуют правительственные войска, не получил хирургические инструменты, диализ-аппаратуру, инсулин и другое

Сегодня, 5 марта, на территорию Восточной Гуты в пригороде сирийской столицы начали прибывать фуры с гуманитарным грузом ООН для проживающих в этом оппозиционном анклаве людей. При этом, как отмечает агентство Reuters со ссылкой на своего корреспондента на месте, в грузовиках нет жизненно необходимых медикаментов и оборудования.

В машинах - продукты на 27,5 тысяч человек, хотя первоначально в ООН хотели обеспечить едой почти в три раза больше людей. Как пообещали Организации в правительстве Сирии, остальные продукты позволят привезти вторым конвоем 8 марта.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что силовики режима сирийского диктатора Башара Асада изъяли большую часть медицинского груза, не дав довезти до 400-тысячного анклава хирургические инструменты, инсулин, аппараты для диализа и другое оборудование с лекарствами.

Несмотря на договоренность о том, что автоколонна прибудет, разгрузится и уедет во время режима тишины, при въезде в Дамасский оазис были слышны звуки взрывов, посетовал сопровождающий конвой сотрудник ООН.

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14 февраля в Гуту попала первая колонна с гуманитарным грузом - 25-30 грузовиков. Доставленного хватило для семи тысяч человек - это меньше 2% людей, которые живут в осажденном войсками Асада районе. Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй возложили ответственность за гуманитарную катастрофу на РФ и президента Сирии.

Глава страны-оккупанта РФ Владимир Путин назначил ежедневную 5-часовую гуманитарную паузу в боях, но бомбардировки района продолжаются, в том числе силами российской авиации.



Восточная Гута находится под осадой сирийской армии с 2013 года. В последние две недели этот район подвергался одним из наиболее массированных бомбардировок за все время войны в Сирии.

За последние две недели в Восточной Гуте погибли уже более 700 жителей. Армия Асада за это время захватила треть территории анклава.

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