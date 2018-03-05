У Путина переживают, что "коллеги" отключат Россию от интернета

Советник российского президента заявил, что на случай такого сценария "уже сейчас работает российский сегмент сети"

Россия технически готова к отключению от мирового интернета, хотя "процесс не будет безболезненным". Об этом заявил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в интервью на пропагандистском канале НТВ.

"Технически мы готовы к любым действиям сейчас, сбои всегда бывают при переходе с одной технологии на другую. Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника, я не знаю, будет ли это безболезненно, обещается, что безболезненно. Я уверен, что безболезненно не будет...", - отметил он.

По его словам, аппаратно-программно нет никаких противопоказаний. "Чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция", - сказал Клименко.

Он добавил, что уже сейчас работает российский сегмент сети интернета, который создан по указу президента специально для чиновников.

"Поэтому у нас будет свой Интернет, он будет со своими какими-то… так же, как в Америке, - свой, и в Европе свой. Все чиновники, все госучреждения находятся за большим таким "китайским файрволом". То, чем всех нас пугают. Но пока все живы", - отметил Клименко.

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