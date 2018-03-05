Президент Германии предложил Меркель на пост канцлера

Социал-демократическая партия Германии получает ряд ключевых министерств: МИД, министерство труда и социального обеспечения и министерство финансов

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня, 5 марта, предложил Ангелу Меркель на пост федерального канцлера. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Выборы главы правительства Германии пройдут в бундестаге 14 марта.

"Одновременно стало известно, что Хорст Зеехофер 13 марта уйдет с поста премьер-министра Баварии", - отметили участники заседания правления партии Христианско-социальный союз в Мюнхене.

Ожидается, что его сменит Маркус Зёдер, который сейчас занимает должность министра финансов в земельном правительстве. ХСС - баварская партия-партнер Христианско-демократического союза Ангелы Меркель.

"Зеехофер, вероятно, станет министром внутренних дел Германии. Министерские портфели также получат еще двое членов ХСС: Андреас Шойер станет министром транспорта, а Доротея Бэр - госминистром цифровых технологий в ведомстве федерального канцлера, кроме того на своем посту министра по вопросам экономического сотрудничества и развития останется Герд Мюллер из ХСС", - отмечается в сообщении.

От ХДС пост министра здравоохранения займет Йенс Шпан, министром образования и научных исследований станет Аня Карличек, соратник Меркель Хельге Браун станет главой ведомства федерального канцлера, а Юлия Клёкнер возглавит аграрное ведомство.

Министр обороны Урсула фон дер Ляйен сохранит свою должность, а нынешний глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер станет министром экономики.

СДПГ получает ряд ключевых министерств, таких как МИД, министерство труда и социального обеспечения и министерство финансов.

4 марта 2018 года Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) большинством голосов поддержала формирование так называемой большой коалиции с блоком ХДС/ХСС федерального канцлера Ангелы Меркель.

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