В Германии увеличилось количество афганцев-кандидатов на высылку

В Германии находятся около 15 тыс афганцев, которых обязали уехать на родину, у большинства из них есть право на краткосрочное пребывание в ФРГ

В Германии увеличилось число граждан Афганистана, которые будут обязаны покинуть страну. На конец января их было 14 592 человека, что на 1770 человек больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

Однако у 71% из них есть право на кратковременное ограниченное пребывание в стране. Оно выдается в тех случаях, когда депортация невозможна, например, в связи с тем, что не получается установить личность человека, либо по болезни или семейным обстоятельствам.

Афганистан отсутствует в списке "безопасных стран", в который включены, в частности, Албания, Македония, Черногория и Сербия, и который призван облегчить процедуру массового высылки из Германии граждан этих государств, получивших в ФРГ отказ в получении убежища.

В августе 2017 года МВД и МИД Германии договорились, что практика, в рамках которой афганских беженцев высылают с территории ФРГ обратно на родину, будет продолжена лишь в единичных случаях. Уже сентябре Германия депортировала 12 афганских беженцев в Кабул.

Инфографика: Deutsche Welle

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31 декабря сообщалось, что количество преступников или подозреваемых среди мигрантов в Германии резко упало в третьем квартале 2016 года. По сравнению с первым кварталом того же года число преступлений, которые совершали или в которых подозревались беженцы, сократилось почти на четверть.

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