ПАСЕ должна сменить президента: он проиграл выборы в Италии

Председатель ПАСЕ Микеле Николетти потеряет мандат, как только Италия сообщит Страсбург о новом составе национальной делегации

В Парламентской ассамблее Совета Европы должны будут сменить президента, так как действующий председатель - социалист Микеле Николетти - проиграл на парламентских выборах в Италии. Об этом сообщает Giudicarie.

Николетти занял второе место на выборах в нижнюю палату парламента в провинции Тренто c 29,57% голосов. Его обошла соперница из националистической партии "Лига севера" Ванесса Каттои, набрав 37,50% голосов.

Нынешний председатель ПАСЕ потеряет мандат, как только Италия сообщит Страсбург о новом составе национальной делегации.

Николетти еще может остаться на посту до конца 2018 года, так как регламентом ПАСЕ не предусмотрена утеря президентом полномочий в национальном парламенте. Но в следующем году Николетти гарантированно не сможет занимать эту должность.

22 января 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти. Его назначили на эту должность без формального голосования, поскольку он был безальтернативным кандидатом. По договоренности политических групп, в этом году эту должность должен занимать представитель группы социалистических партий, а социалисты выдвинули только его кандидатуру.

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