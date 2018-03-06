Взрыв дома в Польше: количество погибших возросло до пяти
Пожарная служба Польши обнаружила тело пятого погибшего, вероятно, в результате взрыва газа в четырехэтажном жилом доме. Об этом сообщат Радио Польша.
Согласно сообщению, польская прокуратура открыла уголовное дело по факту взрыва и последующего обрушения жилого дом по улице 28 июня в Познани
На момент взрыва, по словам спасателей, в помещении находились 40 человек. Ранения получил 21 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. На месте разрушенного дома работает поисково-спасательная группа, поскольку разрушились полностью три этажа дома.
Также сказано, что в понедельник во время пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил семьям жертв соболезнования. ранее местные власти сообщили, что никто из пострадавших не останется без помощи.
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