Иран угрожает возобновить обогащение урана

Ответом республики на возможный выход США из ядерной сделки будет оперативное возобновление производства урана с обогащением 20%, заявили в Тегеране

Тегеран может менее чем за 48 часов возобновить производство обогащенного до 20% урана, если США выйдут из соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом заявил заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает агентство Deutsche Welle.



Для производства ядерных вооружений необходим уран с обогащением 80-90%.

В июле 2014 года Тегеран выполнил условия предварительного соглашения, заключенного им с группой "5+1", и снизил уровень обогащения половины имеющихся у него запасов сырья до 5%, пригодных для использования на АЭС.

Вторая половина запасов была конвертирована в оксид урана.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп под угрозой возобновления санкций потребовал внести серьезные изменения в договор об атомной программе Ирана.

Во-первых, Тегеран, по словам хозяина Белого дома, должен предоставить международным инспекторам возможность осмотреть абсолютно все объекты, которые они затребуют для проверки. Во-вторых, должно быть гарантированно, что Исламская Республика никогда не сможет получить ядерное оружие. В-третьих, соглашение должно иметь неограниченный срок действия. И наконец, в-четвертых, Трамп считает, что нельзя рассматривать по отдельности ядерную программу Ирана и работу над созданием баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.

19 сентября 2017 года Трамп во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что ядерная сделка с Ираном - это позор для США.

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