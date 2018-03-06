Меркель откроет крупнейшую туристическую выставку: детали

Участниками форума в Берлине станут около 10 тысяч экспонентов, представляющих более 180 стран

Канцлер Германии Ангела Меркель и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер откроют крупнейшую туристическую выставку мира ITB Berlin 2018, которая пройдет 7-11 марта. Об этом сообщает Укринформ.

Участниками форума в Берлине станут около 10 тысяч экспонентов, представляющих более 180 стран.

"Это абсолютный рекорд за все время, 51 год, проведения этого мероприятия. В 26 павильонах выставки будут представлены все направления современного туризма - от историко-культурного и приключенческого туризма до круизов и СПА-отдыха", - отмечается в сообщении организаторов.

Отдельным разделом выставки является деловой туризм, который становится все более популярным в мире.

Главными темами ITB-2018 станут: развитие IТ-технологий, актуальные вопросы относительно климатических изменений и их влияние на туристические потоки, а также развитие делового туризма в мире. Во время выставки состоится саммит министров туризма и руководителей национальных туристических офисов.

Лозунг выставки - "Дух природы". Самой большой экспозицией на ITB представлена Германия, которая занимает пять павильонов. Украина является постоянным участником крупнейшей выставки мира, начиная с 1994 года.

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