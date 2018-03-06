Отравление экс-шпиона из РФ в Британии: пострадала его дочь

Журналисты выяснили, что дочь бывшего агента спецслужб живет в России, но неоднократно посещала Великобританию

Женщиной, которая вместе с бывшим сотрудником ГРУ РФ Сергеем Скрипалем пострадала от отравления неизвестного вещества, оказалась его 33-летней дочерью Юлией. Об этом сообщает Би-би-си.

Британским журналистам удалось выяснить, что дочь бывшего агента спецслужб живет в России, но неоднократно посещала Великобританию. Родственники сообщили, что женщина не выходит на связь уже два дня.

По данным СМИ, сын 43-летний Сергея Скрипаля в 2017 году умер от печеночной недостаточности в Петербурге, куда он поехал вместе со своей девушкой. Журналисты сообщили, что за последние два года Скрипаль потерял жену и брата.

6 марта 2018 года бывшего российского шпиона отравили в Британии, предположительно, мощным опиоидным анальгетиком - синтетическим наркотиком фентанилом.

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