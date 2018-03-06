Российское дело: экс-советник Трампа пойдет на сделку с Мюллером

Один из бывших соратников президента США Дональда Трампа за сутки поменял мнение от "не буду сотрудничать" со следствием до "буду сотрудничать"

Бывший советник Дональда Трампа в период предвыборной кампании Сэм Нунберг, который ранее отказался сотрудничать с офисом спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующего "российское дело", после повестки в ​​суд от последнего поменял мнение. Об этом со ссылкой на его заявление пишет агентство Associated Press.

"Я все же собираюсь сотрудничать с ними", - сказал он.

Такой явный разворот на 180 градусов произошел после того, как вчера он заявлял в СМИ, что отказывается следовать повестке от Мюллера, который расследует вмешательство России в президентские выборы США и возможный сговор между окружением Трампа и Москвой.

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Как пишет АР, Нунберг в интервью неоднократно задавался вопросом, с какой стати он должен подчиняться повестке, и сделал ряд непроверенных заявлений, в том числе о том, что другой экс-советник кампании Трампа Картер Пейдж "вступил в сговор с русскими на выборах в 2016 году".

Более того, в интервью MSNBC он предположил, что сам Трамп, "возможно, сделал что-то во время выборов", но уточнил, что "не уверен" в этом. В Белом доме заявили, что такие предположения Нунберга - вздор, отдельно подчеркнув тот факт, что он никогда не работал в администрации США и вообще не знаком с ситуацией.

Если Нунберг снова откажется явиться в суд, его может ожидать широкий спектр последствий - от штрафа до тюремного заключения.

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