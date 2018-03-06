Лидеры двух Корей проведут первую за 10 лет личную встречу

Последний раз руководитель КНДР и президент Южной Кореи виделись в 2007 году

Впервые за последние десять лет лидеры КНДР и Южной Кореи проведут личную встречу. Об этом сообщили представители южнокорейской делегации, которая утром 6 марта вернулась из Пхеньяна, передает служба Би-би-си.

Встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина состоится в апреле 2018 года в деревне Пханмунджом, что в демилитаризованной зоне.

Также Пхеньян и Сеул договорились об открытии горячей линии связи между лидерами двух стран.

По словам спецпосланников Южной Кореи, Ким Чен Ын также заявил о готовности к переговорам с США о ликвидации северокорейского ядерного арсенала при условии гарантий безопасности для его режима.

Кроме того, руководитель КНДР пообещал не проводить ракетные испытания, пока "есть дипломатия".

Последние две встречи высшего руководства двух Корей датируются 2000 и 2007 годами, когда Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына, встретился с южнокорейским президентом Ким Дэ Чжуном, а затем с его преемником Но Му Хёном.

5 марта 2018 года Ким Чен Ын впервые принял в Пхеньяне делегацию спецпосланников Южной Кореи. Лидер КНДР организовал для почетных гостей торжественный обед, также стороны провели переговоры.

Встреча Ким Чен Ына с южнокорейскими спецпосланниками (фото - Getty Images)

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В феврале 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял официальную делегацию из Пхеньяна, в которую вошла сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон. Это был первый в истории случай, когда члены семьи руководителя Северной Кореи посетили Юг.

Позднее представители Пхеньяна заявили о "достаточной готовности" к переговорам с США о ситуации вокруг Корейского полуострова. Президент США Дональд Трамп в свою очередь отметил, что Вашингтон готов к переговорам с режимом Ким Чен Ына, но только при соблюдении определенных условий.

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