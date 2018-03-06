США и страны Балтии: У России нет уважения к суверенитету соседей

Тиллерсон и балтийские министры договорились усилить сотрудничество, чтобы противостоять России

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с представителями Эстонии, Латвии и Литвы методы противостояния российской угрозе. Об этом сообщает Радио Свобода.



Тиллерсон и балтийские министры говорили о том, что у России нет уважения к суверенитету и территориальной целосности своих соседей.



США и страны Балтии согласились усилить сотрудничество, чтобы противодействовать дезинформации и "вредной кибердеятельности".



Обсуждался также балтийский саммит, который 3 апреля будет принимать в Вашингтоне президент США Дональд Трамп.

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