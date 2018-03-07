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В отставку ушел экономический советник Трампа

07.03.2018 01:10
Отставка советника Гэри Кона стала второй за последнее время - ранее уволилась директор по коммуникациям Белого дома
В отставку ушел экономический советник Трампа
Гэри Кон и Дональд Трамп за трибуной (фото - Getty Images)

В США ушел в оставку главный советник президента Трампа по вопросам экономики Гэри Кон. Об этом сообщает BBC.

Ранее появилась информация, что Кон, который выступает за свободную торговлю, разозлился на Трампа из-за его планов ввести пошлины на импорт алюминия и стали. 

1 марта уволилась директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс. Она также была одной из приближенных к Трампу чиновников. 

Со ссылкой на источники стало известно, что Хикс якобы созналась на допросе в разведывательном комитете, что "врала во благо" в рамках своих обязанностей. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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