США ввели санкции против Северной Кореи за убийство брата Ына

США считают правительство КНДР причастным к убийству брата нынешнего северокорейского лидера

США ввели дополнительные санкции против Северной Кореи - за использование химического оружия для убийства брата нынешнегго лидера КНДР Ким Чен Нама. Об этом сообщает Reuters.



Правительство Северной Кореи использовало химическое вещество VX, считают в США.



Санкции вступили в силу с 5 марта 2018 года.



Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Его облили нервно-паралитическим веществом VX.



Ким Чон Нам считался главным преемником на пост главы КНДР, Однако у него возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.



В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

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