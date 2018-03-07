США ввели санкции против Северной Кореи за убийство брата Ына
07.03.2018 01:35
США считают правительство КНДР причастным к убийству брата нынешнего северокорейского лидера
Ким Чен Нам (скриншот видео)
США ввели дополнительные санкции против Северной Кореи - за использование химического оружия для убийства брата нынешнегго лидера КНДР Ким Чен Нама. Об этом сообщает Reuters.
Правительство Северной Кореи использовало химическое вещество VX, считают в США.
Санкции вступили в силу с 5 марта 2018 года.
Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Его облили нервно-паралитическим веществом VX.
Ким Чон Нам считался главным преемником на пост главы КНДР, Однако у него возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.
В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:26
-
вчера
18:40
-
вчера
17:20
-
вчера
17:19
-
вчера
17:30
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 55692
- 44325
- 43829
- 38064
- 26237
Спецпроекты
Новости партнеров