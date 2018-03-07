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США ввели санкции против Северной Кореи за убийство брата Ына

07.03.2018 01:35
США считают правительство КНДР причастным к убийству брата нынешнего северокорейского лидера
США ввели санкции против Северной Кореи за убийство брата Ына
Ким Чен Нам (скриншот видео)

США ввели дополнительные санкции против Северной Кореи - за использование химического оружия для убийства брата нынешнегго лидера КНДР Ким Чен Нама. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Северной Кореи использовало химическое вещество VX, считают в США.

Санкции вступили в силу с 5 марта 2018 года. 

Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Его облили нервно-паралитическим веществом VX.

Ким Чон Нам считался главным преемником на пост главы КНДР,  Однако у него возникли конфликты с отцом после неудачной попытки в 2001 году попасть в Японию по поддельному паспорту.

В итоге преемником стал другой сын - Ким Чен Ын, который возглавил Северную Корею после смерти отца в декабре 2011 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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