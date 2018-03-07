Женщины смогли принять участие в трехкилометровом забеге

В Саудовской Аравии впервые прошел женский марафон, в котором приняли участие больше 1500 женщин. Об этом сообщает Anadolu.



Победила 28-летняя Мизна аль-Нассар.



Некоторые женщины бежали все три километра в хиджабах или абайах.

Марафон прошел спустя месяц после того, как в стране отменили закон, который запрещал женщинам водить машину.

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