В Саудовской Аравии впервые прошел женский марафон
07.03.2018 02:40
Женщины смогли принять участие в трехкилометровом забеге
Фото: Al Arabiya.net
В Саудовской Аравии впервые прошел женский марафон, в котором приняли участие больше 1500 женщин. Об этом сообщает Anadolu.
Победила 28-летняя Мизна аль-Нассар.
Некоторые женщины бежали все три километра в хиджабах или абайах.
Марафон прошел спустя месяц после того, как в стране отменили закон, который запрещал женщинам водить машину.
Читайте также: В Саудовской Аравии женщинам разрешили ходить на стадионы
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:26
-
вчера
18:40
-
вчера
17:20
-
вчера
17:19
-
вчера
17:30
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 55692
- 44325
- 43829
- 38064
- 26237
Спецпроекты
Новости партнеров