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В Саудовской Аравии впервые прошел женский марафон

07.03.2018 02:40
Женщины смогли принять участие в трехкилометровом забеге
В Саудовской Аравии впервые прошел женский марафон
Фото: Al Arabiya.net

В Саудовской Аравии впервые прошел женский марафон, в котором приняли участие больше 1500 женщин. Об этом сообщает Anadolu.

Победила 28-летняя Мизна аль-Нассар. 

Некоторые женщины бежали все три километра в хиджабах или абайах.

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Марафон прошел спустя месяц после того, как в стране отменили закон, который запрещал женщинам водить машину.

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