Британия пригрозила РФ ответственостью за отравление экс-шпиона
Британия предупредила Россию, что она будет отвечать, если окажется, что она стоит за загадочной болезнью бывшего двойного агента, экс-полковника военной разведки РФ Сергея Скрипаля. Об этом этом сообщает Reuters.
Министр иностранных дел Борис Джонсон подтвердил, что именно Скрипаля и его дочь нашли в торговом центре британского Солсбери.
"Мы точно не знаем, что произошло в Солсбери, но если все настолько плохо, как выглядит, то это очередное преступление в череде преступлений, в которых мы можем обвинить Россию. Ясно, что Россия, я боюсь, во многих отношениях является злокачественной и разрушительной силой, и Великобритания пытается противостоять этому", - сказал Джонсон в парламенте.
В 2006 году в Британии был убит бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.
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