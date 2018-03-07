Трамп заявил о возможном прогрессе в переговорах с КНДР

По словам Трампа, надежда на прогресс в переговорах появилась впервые за многие годы

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter о надежде на возможный прогресс в переговорах с КНДР.



"Впервые за много лет заинтересованные стороны прилагают серьезные усилия. Мир смотрит и ждет! Может, это ложная надежда, но США готовы идти в другом направлении", - написал Трамп.

Ранее президент говорил, что Соединенные Штаты готовы приступить к переговорам с режимом лидера КНДР Ким Чен Ына, но только при соблюдении определенных условий.

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