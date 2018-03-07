MI5 полагает, что за инцидентом со Скрипалем стоит Россия - Times

Контрразведка и полиция Британии рассматривают и другие версии: что это "попытка скомпрометировать Путина" или трагический исход частного конфликта

Предполагаемое отравление Сергея Скрипаля - бывшего двойного агента спецслужб РФ - с его дочерью на британской территории расследуется, как покушение на убийство, связанное с Россией. Об этом пишет британская газета The Times, ссылаясь на источники в правительстве и контрразведке Великобритании.

Собеседники в правоохранительных органах страны сообщили изданию, что первоначальные улики по делу свидетельствуют о том, что это "профинансированная государством попытка убийства", и эта версия сейчас рассматривается как основная.

Полиция и MI5, однако, говорят и о других версиях - попытке геополитических соперников РФ "скомпрометировать" ее и путинский режим, либо что это был частный конфликт.

Вчера глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон примет "жесткие меры", если будет установлена причастность РФ к этому делу. Кремль утверждает, что не понимает, кто стоит за инцидентом, и предлагает "помощь в расследовании".

MI5 (Служба безопасности) - британская контрразведка, входит не в МВД, а в структуру Объединенного разведкомитета. Обязанности: защита нацбезопасности Британии от скрыто организуемых угроз (терроризм, шпионаж и распространение ОМП).

Тема дня: Шпионский скандал между РФ и Британией: все подробности

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери предположительно был отравлен неизвестным веществом россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с Сергеем пострадала его дочь Юлия. Вещество (?) пока что не идентифицировано.

Полковник военной разведки Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

Читайте также: Британские власти отреагировали на отравление экс-разведчика РФ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.