В России санкции США назвали угрозой энергобезопасности страны
В российском министерстве энергетики главной внешнеполитической угрозой для энергобезопасности страны-оккупанта названа "дискриминационная политика со стороны США и их союзников". Об этом говорится в проекте доктрины энергобезопасности РФ, черновик которого есть у прокремлевской газеты Ведомости.
Угроза, утверждают в Минэнерго РФ, выражается в ограничениях на доступ нефтегазовых компаний страны к современным технологиям и оборудованию, а также финансовых запретах на привлечение иностранного капитала. Все это - следствие санкций Запада против государства, которое развязало войну против Украины.
Кроме того, еще одной угрозой в ведомстве считают декарбонизацию и переход к зеленой энергетике из-за того, что энергоносители приносят до половины доходов в бюджет РФ, а мировой спрос на них замедляется в пользу возобновляемых источников энергии.
Угрозой в России считают также ужесточение конкуренции и появление новых экспортеров энергоносителей, рост производства СПГ и ухудшение ресурсной базы полезных ископаемых в РФ.
В Минэнерго РФ переживают из-за "достижения критического уровня отставания в сфере науки и технологий, из-за чего российские нефтегазовые компании могут стать неконкурентоспособными на мировом рынке".
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