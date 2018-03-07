В России санкции США назвали угрозой энергобезопасности страны

Минэнерго РФ считает основной угрозой для энергетической безопасности страны "дискриминационную политику США и их союзников", пишут тамошние СМИ

В российском министерстве энергетики главной внешнеполитической угрозой для энергобезопасности страны-оккупанта названа "дискриминационная политика со стороны США и их союзников". Об этом говорится в проекте доктрины энергобезопасности РФ, черновик которого есть у прокремлевской газеты Ведомости.

Угроза, утверждают в Минэнерго РФ, выражается в ограничениях на доступ нефтегазовых компаний страны к современным технологиям и оборудованию, а также финансовых запретах на привлечение иностранного капитала. Все это - следствие санкций Запада против государства, которое развязало войну против Украины.

Кроме того, еще одной угрозой в ведомстве считают декарбонизацию и переход к зеленой энергетике из-за того, что энергоносители приносят до половины доходов в бюджет РФ, а мировой спрос на них замедляется в пользу возобновляемых источников энергии.

Угрозой в России считают также ужесточение конкуренции и появление новых экспортеров энергоносителей, рост производства СПГ и ухудшение ресурсной базы полезных ископаемых в РФ.

В Минэнерго РФ переживают из-за "достижения критического уровня отставания в сфере науки и технологий, из-за чего российские нефтегазовые компании могут стать неконкурентоспособными на мировом рынке".

Читайте также: Под новые санкции США против РФ попала 21 компания

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.