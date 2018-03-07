"Глаза вытаскивали ложками": наемники Вагнера - о пытках в Сирии

Договоры с наемниками в Сирию ЧВК заключает на геологоразведку и работу на нефтепромысле, но с оговоркой: "работать" придется в районе боевых действий

Российские боевики ЧВК Вагнера и других наемнических формирований на службе у Кремля и сирийского режима широко применяют пытки к пленным. Об этом в комментариях агентству Радио Свобода заявили трое представителей командования ЧВК, которые воевали против Украины в Донбассе, а также принимали участие в сирийских боях.

"Все прекрасно понимают, что плен - это смерть через пытки. В плен нельзя попадать, не хочется в оранжевом комбинезоне доставлять удовольствие в ютубе <...> Информацию выкачали, если она есть, и застрелили, а если информации нет, застрелили без пыток. Какие пытки? Прострелить что-нибудь, пальцы отрезать. А можно вытаскивать глаза чайными ложками. У меня есть специалисты, которые вытаскивают. Зрелище шокирующее. Берется две чайных ложечки, поддевать надо снизу и сверху - и глаз висит", - рассказал военный преступник.

По его словам, глаз потом "можно вставить обратно".

Читайте также: Наемники Вагнера: ЧВК - "мясорубка" для боевиков Донбасса - СМИ

По данным собеседников Радио Свобода, в Сирии на стороне правительственных войск служит до 8 тысяч россиян - кадровых и наемников, а все финансовые вопросы с ЧВК решаются через принадлежащую структурам "путинского повара" Евгения Пригожина ООО Евро Полис. Деньги выплачивают по приезду в Россию.

Заработки в ЧВК: оклад рядового - 150 тыс рублей в месяц, плюс премия до 100%. У ротного втрое больше. Есть выплаты за ранения. "У нас бойцу одному заплатили 180 тысяч рублей: по ошибке своя авиация отработала, у него все кишки выбросило", - добавил наемник.

Договоры ЧВК с боевиками заключаются на геологоразведку, работу на нефтепромысле, но с оговоркой: работать придется в районе боевых действий, а потому "нужно быть готовым взять в руки оружие". Группы наемников отправляют на авиабазу ВВС РФ чартерами из Ростова или Моздока, также часть отправляют в Сирию на десантных кораблях.

"Там Вагнера пять рот работает и шестая рота "Карпаты". У каждой роты связь со штабом (Вагнера), в штабе сидит офицер ВВС, он координирует авиацию, когда штурмы происходят. Вообще четкое взаимодействие", - отметил один полевой командир.

Читайте также: "Война - это бизнес": ЧВК Вагнера в Сирии воюет за газ и нефть

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.