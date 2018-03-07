Штайнмайер против гендерно нейтральных формулировок в гимне ФРГ

Политики, включая президента Германии, канцлера ФРГ, критикуют предложение по изменению текста гимна

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против гендерно нейтральных формулировок в официальном гимне Федеративной Республики Германия. Об этом он заявил в интервью Saarbrücker Zeitung, пишет Deutsche Welle.

"Нет, я не сторонник изменения текста", - подчеркнул он.

Ранее подобную же позицию заняли канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман.

"Этот гимн - дань истории, и мы с радостью продолжим и дальше исполнять его", - сказал политик.

По словам Кречмана, он - не фанат того, чтобы менять слова в угоду гендерным предпочтениям и превращать их в трудновыговариваемые конструкты.

Дискуссия вокруг текста гимна возникла после того, как уполномоченная по вопросам равноправия полов в немецком министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Кристин Розе-Меринг предложила заменить слово "отечество" на "родина", а слово "братски" в строке "братски сердцем и рукой" на "отважно".

Кристин Розе-Меринг ссылалась в своей инициативе на опыт Австрии, где с 2012 года одну из строк гимна стали исполнять, как петь "родина великих дочерей и сыновей" вместо просто "сыновей". В феврале этого года изменения в гимн также внесла Канада, заменив "любовь к отечеству во всех твоих сыновьях" на "любовь к отечеству во всех нас".

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