Наемники из РФ после разгрома в Сирии готовы "воевать с Америкой"

По рассказам боевиков ЧВК Вагнера, после американского расстрела позиций с воздуха российское командование на сутки бросило их зимой среди пустыни

После американской бомбардировки позиций ЧВК Вагнера в Сирии выживших наемников их соотечественники и силы Асада "не торопились эвакуировать". Об этом в комментариях агентству Радио Свобода заявили трое представителей командования ЧВК, которые воевали против Украины в Донбассе, а также принимали участие в сирийских боях.

"Вот представь, тебя разбамбахали с твоей ротой, а потом вас вывозят, кидают посреди пустыни, а там сейчас зима. Чтобы ты понимал: зима - это когда в бушлате, в ватных штанах, в термичке, в спальнике зуб на зуб не попадает. А тут ты без ничего, после боя, налегке в разгрузках, без воды", - рассказал он.

Боевики уверяют, что 200 убитых авиаударами их "коллег" - цифра якобы преувеличенная, а на деле - "максимум человек 15".

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При этом боевик утверждает, что основная мотивация командиров наемников - не деньги, а то, что "если ты под русским флагом и с русским автоматом, пусть даже с плесневелым сухпаем, воюешь за 10 тыс км от России, все равно ты воюешь за Россию". "Ты ж туда не сам пришел, тебя туда Россия привезла, - значит, интерес государства. А так, если народ будет рассуждать, кухарки начнут: да вот, нам до Сирии далеко, оно нам на х** не надо… Надо нам везде!", - заявил наемник.





По словам военного преступника, диктатора Башара Асада в Сирии "терпеть не могут".





"Реально. Его там поддерживает очень маленький процент населения, остальные все против него. Только Путин за него. Россия за него, остальные нет <...> Если надо будет воевать с Америкой, мы повоюем. Они не умеют воевать", - резюмировал российский боевик.









7 февраля 2018 года, по данным Пентагона, около 300-500 бойцов сводных войск поддержки сирийского диктатора Башара Асада атаковали штаб-квартиру преимущественно курдского объединения Сирийские демократических силы (SDF) в районе города Дейр-эз-Зор, но отступили после авиаударов коалиция. По различным данным, погибли от десятков до более чем сотни проасадовских бойцов, в том числе из российских ЧВК. По данным СМИ, наемники собирались захватить нефтеносные территории в Кушаме.





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