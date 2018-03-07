МВФ предупредил Трампа: В торговой войне победителей не будет

Решение советника президента США по экономике Гэри Кона уйти из-за желания Трампа ввести пошлины на импорт металла вызвало переполох в мире бизнеса

Европа и Международный валютный фонд настоятельно призвали американского президента Дональда Трампа сойти с курса на торговую войну. Соответствующее заявление сделала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, сообщает Reuters.

Ее призыв к Вашингтону прозвучал после того, как вчера подал в отставку главный экономический советник президента США Гэри Кон. Его решение уйти "ободрило лоббистов продвижения импортных пошлин на сталь и алюминий", пишет агентство.

"В так называемой торговой войне <...> нет победителей, обычно проигравшие с обеих сторон", - предостерегла она.

По ее словам, в случае такого шага Трампа ЕС и Канада предпримут ответные меры.

В Еврокомиссии также усомнились в законности возможных мер Трампа. "Мы сильно сомневаемся, что эти намерения согласуются с правилами Всемирной торговой организации", - заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Отставка Кона, которого считали бастионом против экономического национализма Трампа, ударила в среду по акциям, нефти и доллару, потому как инвесторы увидели повышенные риски начала торговой войны США с окружающим миром.

Читайте аналитику: Трамповская неопределенность: экономика вуду

Американский президент собирается ввести 25-процентную пошлину на сталь и 10-процентную - на алюминий, чтобы противостоять дешевому импорту, прежде всего из Китая. По мнению Трампа, нынешняя ситуация подрывает промышленность США и лишает американцев рабочих мест.

Вчера брюссельские инсайдеры заявили, что ЕС готовится ввести пошлины на те американские товары, которые производятся в ключевых республиканских избирательных округах: на такой шаг Брюссель может толкнуть решение Трампа ввести импортные пошлины на сталь и алюминий. Если это случится, ЕС установит пошлину 25% на мотоциклы, джинсы и бурбон - всего на сумму €2,8 млрд ($3,5 млрд). ЕС также намерен пожаловаться на США в ВТО.

Читайте также: Юнкер: ЕС защитит свои интересы, если им навредят санкции США

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.