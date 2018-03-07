Инцидент с экс-шпионом РФ: Британия определяется с реакцией

Times, ссылаясь на анонимные источники, пишет, что МИ5 рассматривает дело бывшего полковника ГРУ РФ, как попытку убийства, за которой стоит Россия

Сегодня специальное заседание министров и руководителей силовых ведомств Великобритании заслушало информацию о первых результатах расследования инцидента с экс-сотрудником российской разведки Сергеем Скрипалем в Солсбери. Сейчас британское правительство определяется со своей реакцией на происшествие, сообщает Голос Америки.

Согласно сообщению, следователи до сих пор не сообщают, удалось ли выяснить, каким веществом было вызвано критическое состояние 66-летнего Скрипаля и его 33-летней дочери.

При этом газета Times, ссылаясь на анонимные источники, пишет, что британская служба контрразведки МИ5 рассматривает дело бывшего полковника ГРУ РФ, как попытку убийства, за которой стоит Россия.

5 марта в британском Солсбери, графство Уилтшир, в торговом центре, возможно, был отравлен неизвестным веществом россиянин Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с Сергеем пострадала его дочь Юлия. На данный момент вещество, которым предположительно были отравлены Скрипаль и его спутница, не идентифицировано.

Полковник военной разведки Сергей Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Он был арестован в 2004 году, а в 2006-м признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

Глава МИД Британии Борис Джонсон назвал происшествие с бывшим сотрудником российской разведки Сергеем Скрипалем в Солсбери "тревожным инцидентом". Он отказался комментировать расследование, однако сказал, что Великобритания будет продолжать настаивать на продлении санкций против РФ.

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