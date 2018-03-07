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Повстанцы в Сирии взяли ответственность за крушение АН-26 - СМИ

07.03.2018 17:29
Российский самолет был сбит в ответ на операцию правительственных сил в Восточной Гуте, заявили повстанцы
Повстанцы в Сирии взяли ответственность за крушение АН-26 - СМИ
Фото: military-informant.com

Сирийская группировка Джейш аль-Ислам объявила, что именно их бойцы сбили самолет Ан-26 с российскими военными на борту. Об этом сообщает российкое издание Meduza.

По самолету был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли. Об этом говорится в заявлении Джейш аль-Ислам.

Уничтожение российского самолета, утверждает Джейш аль-Ислам, стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

В Минобороны РФ подчеркивали, что огневого воздействия на самолет не было. Основной версией авиакатастрофы считается техническая неисправность.

6 марта 2018 года в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Авария произошла при заходе на посадку на аэродроме базы ВВС РФ Хмеймим около 15:00. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

На борту самолета было 39 человек, все они погибли.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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