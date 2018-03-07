Правительство Венгрии обвинили в расизме из-за видео министра

Глава кабинета премьер-министра Венгрии снял ксенофобский ролик для предвыборной кампании партии Виктора Орбана

Facebook удалил видео, снятое и опубликованное главой кабинета премьер-министра Венгрии, в котором он пытался изобразить страх "белых" австрийцев перед мусульманскими мигрантами. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Янош Лазар сам снял этот ролик в Вене специально для венгерского электората в преддверие выборов в рамках антииммигрантской кампании партии Фидес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Facebook удалил видео, заявив, что оно нарушает принципы компании, запрещающие дискриминацию людей на основе их расовой, этнической или религиозной идентичности.

Для съемок ролика Лазар отправился в один из венских кварталов, чтобы показать, как он утверждал, "грязь и преступления" людей с Ближнего Востока.

Лазар в комментарии к видео заявил, что иммигранты вытесняют местных жителей из этого района и лишают некоторые школы "белых венских детей".

Он призвал венгров голосовать за свою партию, чтобы помочь предотвратить это в своей стране.

Комментарии Лазара вызвали недовольство и в мэрии Вены. Ренате Браунер, исполнительный городской советник, написала в Twitter, что она была "сбита с толку и потрясена" заявлениями Лазара, назвав их "печальным примером ксенофобии".

Агентства ООН обвинили венгерское правительство в расизме.

Сам Лазар сказал, что попросил Facebook прекратить ограничивать свои права на свободу слова и вернуть видео.

Напомним, Венгрия продолжает выдвигать претензии Украине в якобы ущемлении прав национального венгерского меньшинства в связи с языковой статьей нового закона об образовании.

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