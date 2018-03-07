Наблюдателей от Европарламента на выборах в РФ не будет - СМИ
Европейский парламент отказался направлять наблюдателей на президентские выборы в России, которые должны состояться 18 марта. Об этом заявили сегодня сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.
Также Европарламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в Азербайджан, которые пройдут 11 апреля.
"Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, не будет комментировать этот процесс и его результаты, которые будут объявлены. Ни один депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", - отметили в Европарламенте.
Там пояснили, что все депутаты, которые решат наблюдать за этими выборами, будут делать это от своего имени.
"Предложения российских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и размещение противоречат основополагающим этическим принципам наблюдения за выборами", - отметили в Европарламенте.
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