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В центре Вены неизвестный ранил ножом троих людей

07.03.2018 23:30
Три человека госпитализированы с тяжелыми травмаим. Причины и мотивы нападения устанавливает полиция
В центре Вены неизвестный ранил ножом троих людей
Фото: PA

В Вене неизвестный на улице напал на людей с ножом. Ранены по меньшей мере трое людей, сообщает AP.

По информации полиции, нападение произошло вечером в среду, 7 марта, в центре города.

Ранены супружеская пара и их взрослая дочь. Они госпитализированы с тяжелыми травмами. 

Неизвестного разыскивает полиция. Мотивы его действий пока не установлены.

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