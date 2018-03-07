В центре Вены неизвестный ранил ножом троих людей
07.03.2018 23:30
Три человека госпитализированы с тяжелыми травмаим. Причины и мотивы нападения устанавливает полиция
Фото: PA
В Вене неизвестный на улице напал на людей с ножом. Ранены по меньшей мере трое людей, сообщает AP.
По информации полиции, нападение произошло вечером в среду, 7 марта, в центре города.
Ранены супружеская пара и их взрослая дочь. Они госпитализированы с тяжелыми травмами.
Неизвестного разыскивает полиция. Мотивы его действий пока не установлены.
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