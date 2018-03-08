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В Иране женщину осудили на два года за протест против хиджаба

08.03.2018 00:59
Полиция Ирана предупредила, что за снятие хиджаба на людях будут выдвигать обвинения в поощрении коррупции и проституции
В Иране женщину осудили на два года за протест против хиджаба
Скриншот видео

В Иране женщину, которая на улице в Тегеране сняла хиджаб, осудили на два года. Об этом сообщает Радио Свобода

Прокурор заявил, что женщина якобы "пыталась поощрять коррупцию через публичное снятие хиждаба".

По информации СМИ, осуждена 32-летняя Наргес Хуссейни. Ее арестовали во время волны мирных акций протеста против обязательного ношения мусульманского платка.

Обычно в Иране женщин, которые появлялись на людях без хиджаба, быстро освобождали или штрафовали на $25. 

23 февраля иранская полиция предупредила, что теперь в таких случаях будут выдвигать обвинения в "подталкивании к коррупции и проституции", а это предусматривает 10 лет заключения.

По информации правозащитников Amnesty International, в Тегеране с декабря 2017 года больше 35 женщин насильно арестовали за участие в "мирных протестах". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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