В Иране женщину осудили на два года за протест против хиджаба

Полиция Ирана предупредила, что за снятие хиджаба на людях будут выдвигать обвинения в поощрении коррупции и проституции

В Иране женщину, которая на улице в Тегеране сняла хиджаб, осудили на два года. Об этом сообщает Радио Свобода.



Прокурор заявил, что женщина якобы "пыталась поощрять коррупцию через публичное снятие хиждаба".



По информации СМИ, осуждена 32-летняя Наргес Хуссейни. Ее арестовали во время волны мирных акций протеста против обязательного ношения мусульманского платка.



Обычно в Иране женщин, которые появлялись на людях без хиджаба, быстро освобождали или штрафовали на $25.



23 февраля иранская полиция предупредила, что теперь в таких случаях будут выдвигать обвинения в "подталкивании к коррупции и проституции", а это предусматривает 10 лет заключения.



По информации правозащитников Amnesty International, в Тегеране с декабря 2017 года больше 35 женщин насильно арестовали за участие в "мирных протестах".



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