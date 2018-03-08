Стрельба в школе в США: погибла 17-летняя ученица

Полиция заявила, что стрельба "случайная", но подробности не сообщаются

В США в школе произошла стрельба. Погибла 17-летняя девушка, сообщает Al.com.

Девушка умерла в больнице от полученных ранений. Еще один 17-летний ученик школы госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в школе в Бирмингеме, Алабама. Отмечается, что это не было намеренное нападение - стрельба была случайной.

По информации СМИ, ученик 10-го класса якобы случайно выстрелил, показывая оружие. В полиции это не подтверждают, а сообщают, что сначала изучат записи с камер видеонаблюдения.

14 февраля 19-летний американец в пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



