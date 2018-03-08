Стрельба в школе в США: погибла 17-летняя ученица
В США в школе произошла стрельба. Погибла 17-летняя девушка, сообщает Al.com.
Девушка умерла в больнице от полученных ранений. Еще один 17-летний ученик школы госпитализирован в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в школе в Бирмингеме, Алабама. Отмечается, что это не было намеренное нападение - стрельба была случайной.
По информации СМИ, ученик 10-го класса якобы случайно выстрелил, показывая оружие. В полиции это не подтверждают, а сообщают, что сначала изучат записи с камер видеонаблюдения.
14 февраля 19-летний американец в пригороде Форт-Лодердейла, штат Флорида, открыл стрельбу в средней школе по своим бывшим соученикам, убив 17 человек.
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