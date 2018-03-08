В Черное море вошел американский десантный корабль
08.03.2018 02:07
Корабль с морской пехотой на борту участвует в американско-румынских учениях, которые стартуют 8 марта
Фото: Думская
Вечером в среду, 7 марта, в Черное море вошел американский десантный корабль USS Oak Hill LSD-51. Об этом сообщает Думская.
Он будет участвовать в американо-румынских учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта и цель которых - повышение боевого мастерства США и Румынии и укрепления взаимодействия морских сил.
Учения пройдут в районе Констанцы.
Командир 26-й морской экспедиционной группы, полковник Фаррелл Дж. Салливан сказал, что присутствие сил флота и морской пехоты в Черном море показывают приверженность в региональной стабильности, безопасности на море и коллективной защите союзников США по НАТО.
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