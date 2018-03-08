Корабль с морской пехотой на борту участвует в американско-румынских учениях, которые стартуют 8 марта

Вечером в среду, 7 марта, в Черное море вошел американский десантный корабль USS Oak Hill LSD-51. Об этом сообщает Думская.



Он будет участвовать в американо-румынских учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта и цель которых - повышение боевого мастерства США и Румынии и укрепления взаимодействия морских сил.



Учения пройдут в районе Констанцы.



Командир 26-й морской экспедиционной группы, полковник Фаррелл Дж. Салливан сказал, что присутствие сил флота и морской пехоты в Черном море показывают приверженность в региональной стабильности, безопасности на море и коллективной защите союзников США по НАТО.

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