USD:  26.11  26.47   EUR:  32.17  32.86  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Черное море вошел американский десантный корабль

08.03.2018 02:07
Корабль с морской пехотой на борту участвует в американско-румынских учениях, которые стартуют 8 марта
В Черное море вошел американский десантный корабль
Фото: Думская

Вечером в среду, 7 марта, в Черное море вошел американский десантный корабль USS Oak Hill LSD-51. Об этом сообщает Думская.

Он будет участвовать в американо-румынских учениях Spring Storm 2018, которые пройдут с 8 по 15 марта и цель которых - повышение боевого мастерства США и Румынии и укрепления взаимодействия морских сил. 

Учения пройдут в районе Констанцы.

Командир 26-й морской экспедиционной группы, полковник Фаррелл Дж. Салливан сказал, что присутствие сил флота и морской пехоты в Черном море показывают приверженность в региональной стабильности, безопасности на море и коллективной защите союзников США по НАТО.

Читайте также: В акваторию Черного моря вошел второй ракетный эсминец США

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 