США изучают ситуацию с отравлением в Британии экс-шпиона из РФ

В Белом доме пообещали сообщить, если у них появится дополнительная информация об отравлении бывшего служащего российских спецслужб

США изучают инцидент с отравлением в Великобритании бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сказала спикер Белого дома Сара Сандерс, передает Укринформ.



Она заверила, что сообщит новую информацию о развитии событий по этому вопросу, как только ее получат.



Британские полицейские заявили, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом нервно-паралитического действия.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен неизвестным веществом ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Полковник ГРУ РФ Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.

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