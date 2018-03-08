США изучают ситуацию с отравлением в Британии экс-шпиона из РФ
США изучают инцидент с отравлением в Великобритании бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сказала спикер Белого дома Сара Сандерс, передает Укринформ.
Она заверила, что сообщит новую информацию о развитии событий по этому вопросу, как только ее получат.
Британские полицейские заявили, что Скрипаль и его дочь были отравлены веществом нервно-паралитического действия.
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен неизвестным веществом ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
Полковник ГРУ РФ Скрипаль после выхода на пенсию работал в МИД РФ. Его арестовали в 2004 году, а в 2006-м признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Он был одним из четырех заключенных, освобожденных Москвой в 2010 году в обмен на 10 арестованных в США российских шпионов. Позже Скрипаль приехал в Великобританию.
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