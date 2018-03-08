Трамп давно выиграл суд против порноактрисы - Белый дом
Адвокаты президента США Трампа выиграли суд против звезды порнофильмов Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Market Watch.
По ее словам суд был уже давно, и адвокаты Трампа выиграли дело.
6 марта сама Клиффорд заявила, что подала в суд на президента США. Она якобы требует признать недействительным договор о молчании, заключенный с тогда еще кандидатом в президенты.
Порноактриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил под ним подпись.
В ее иске говорится, что адвокат президента США Майкл Коэн пытался заставить ее хранить молчание.
14 февраля 2018 года Коэн рассказал, что заплатил Клиффорд из своего кармана $130 тысяч, но отказался уточнить, за что. СМИ сообщали, что ей заплатили за молчание о предполагаемой связи с Трампом.
Трампа многократно обвиняли в связи с порнозвездой, но Коэн отрицает, что у Клифорд и Трампа был роман. Сторми Дэниэлс еще в 2011 году рассказала, что связь с Трампом у нее была в 2006 году вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:40
-
вчера
17:04
-
вчера
17:22
-
вчера
17:15
-
вчера
16:06
Новости партнеров
- 56898
- 27186
- 25929
- 24697
- 22745