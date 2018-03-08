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Трамп давно выиграл суд против порноактрисы - Белый дом

08.03.2018 04:30
В Белом доме утвержают, что адвокаты Трампа давно выиграли дело против Сторми Дэниэлс и доказали, что все ее слова неправдивые
Трамп давно выиграл суд против порноактрисы - Белый дом
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Адвокаты президента США Трампа выиграли суд против звезды порнофильмов Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Market Watch.

По ее словам суд был уже давно, и адвокаты Трампа выиграли дело. 

6 марта сама Клиффорд заявила, что подала в суд на президента США. Она якобы требует признать недействительным договор о молчании, заключенный с тогда еще кандидатом в президенты.

Порноактриса заявила, что соглашение, подписанное до президентских выборов 2016 года, не имеет юридической силы, поскольку Трамп не поставил под ним подпись.

В ее иске говорится, что адвокат президента США Майкл Коэн пытался заставить ее хранить молчание.

14 февраля 2018 года Коэн рассказал, что заплатил Клиффорд из своего кармана $130 тысяч, но отказался уточнить, за что. СМИ сообщали, что ей заплатили за молчание о предполагаемой связи с Трампом.

Трампа многократно обвиняли в связи с порнозвездой, но Коэн отрицает, что у Клифорд и Трампа был роман. Сторми Дэниэлс еще в 2011 году рассказала, что связь с Трампом у нее была в 2006 году вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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